Sivas'ta Anız Yakana Para Cezası - Son Dakika
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Sivas'ta Anız Yakana Para Cezası

Sivas\'ta Anız Yakana Para Cezası

Sivas'ta anız yakma eylemi gerçekleştiren kişilere dekar başına 386 lira 79 kuruş para cezası uygulanacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, anız yangınlarının toprak verimliliğini düşürdüğü ve çölleşmeye neden olduğu vurgulandı. Anız yakma eyleminin çevre ve toplum sağlığına zarar verdiği belirtilerek, kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

10.06.2024 14:09
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Sivas'ta anız yakanlara dekar başına 386 lira 79 kuruş para cezası uygulanacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, organik yapıya sahip anızların mutlaka toprağa karışması gerektiği belirtildi.

Sivas'ta hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görüldüğü aktarılan açıklamada, anız yangınlarının toprak verimliliğini düşürdüğü, toprakların zamanla çölleşmesine neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, anız yangınlarının milli kayıp olduğuna dikkati çekti.

Kentte hububat hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılmasının, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek açısından kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyeceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"İlimiz sınırları içerisinde 2024 yılında anız yakmak valiliğimizin almış olduğu tebliğ ile yasaklanmıştır. Tebliğe göre anız yakanlara her dekar için 386 lira 79 kuruş idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Anız Yakana Para Cezası - Son Dakika

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