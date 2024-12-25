Sivas'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı

Sivas\'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı

Sivas Valiliği, şehirdeki güvenlik durumunu değerlendirerek asayiş toplantısı düzenledi.

25.12.2024 16:18
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Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

Toplantıda, bu yıl içerisinde Sivas'ta 15 bin 500 olay gerçekleştiğini belirten Şimşek, bu olayların 2 bin 217'sinin mal varlığına, 5 bin 204'ünün kişilere, geriye kalan olayların ise devlete ve millete karşı işlenen suçlar olduğunu ifade etti.

Vali Şimşek, yıl sonu itibariyle tüm asayiş suçlarında aydınlatılma oranının yüzde 97 olduğunu aktardı.

Uyuşturucu imal etme ve satma suçuna yönelik 111 operasyon sonucu 147 şüphelinin tutuklandığını belirten Şimşek, "Geçen yıla göre tutuklanan kişi sayısının yüzde 55 oranında arttığını söyleyebiliriz. Uyuşturucuyla mücadelede en önemli konulardan biri de şüphesiz bilgilendirme. Bu anlamda gençlerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl içerisinde trafik kazalarında 20 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Şimşek, "Kış aylarına girdiğimiz bu mevsimde tüm vatandaşlarımızın trafikte daha dikkatli, sağduyulu ve özellikle tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın son günlerini yaşarken vatandaşların yeni yıla huzur içerisinde girmeleri için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Asayişten kaçakçılığa, terörden narkotiğe hemen her alanda emin şehrimiz Sivas'ın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimizle hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. 2024'te olduğu gibi 2025 yılında da bu şehrin huzur iklimini korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Günün her saati sokaklarında güven içerisinde dolaşılabildiğimiz, çocuklarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden uzak büyütebildiğimiz emin şehrimizin huzuru için bizler 7 gün 24 saat sahadayız."

Kaynak: AA

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