Sivas\'ta Beton Mikseri Devrildi

Sivas'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
A.Y. (50) yönetimindeki 58 TL 806 plakalı beton mikseri Esenyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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