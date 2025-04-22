Sivas\'ta Bisikletle Araç Çarpıştı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı.
F.H.T. (43) yönetimindeki 58 ABA 301 plakalı hafif ticari araç, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde A.B'nin (14) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada A.B. ve bisiklette bulunan B.Y. (14) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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