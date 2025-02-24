Sivas'ta Buz Üzerinde Tost Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Buz Üzerinde Tost Keyfi

Sivas'ta Raşit Yıldırım, donmuş gölet üzerinde mangal yakarak tost yaptı, soğuk havayı gösterdi.

24.02.2025 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sibirya soğuklarına rağmen tehlikeyi göze aldı... Buz tutmuş gölet üzerinde tost yaptı

SİVAS - Sivas'ta etkili olan soğuk hava sonrası kentte bulunan birçok göl dondu. Sivas'ın soğuk havasını gözler önüne sermek isteyen Raşit Yıldırım, buzun üzerinde mangal yakarak tost yaptı.

Sivas'ta son günlerde etkili olan soğuk hava sonrası birçok göl ve akarsu dondu. Sıfırın altında 20 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları ile birlikte kentte hayat durma noktasına geldi. Yaptığı tostlar ve çektiği videolar ile gündeme gelen Raşit Yıldırım, soğuk hava nedeniyle donan gölet üzerinde tost yaptı. Buzun üzerine mangal kuran Raşit Yıldırım, Sivas'ın soğuğuna inanmayan vatandaşlar için böyle bir şey yaptığını söyleyerek, "Göletin orta kısımlarına gittiğimiz an birazcık çatırdama sesleri duyduk ama vazgeçmedik, mangalımızı yaktık tostumuzu ve ızgaramızı yaptık" dedi.

Sivas'ta Sibirya soğuklarının etkili olduğunu ifade eden Raşit Yıldırım, "Yaklaşık bir haftadır aşırı derecede bir soğuk hava var. Sivas'ta soğuk hava rekorları kırılıyor. Sosyal medyada Sivas'ın ne kadar soğuk olduğunu paylaşıyoruz ama kimse inanmıyor. Kent merkezine yakın bir noktada bulunan Serpincik Göletimiz var ve bu gölet de soğuk havadan dolayı buz tutmuş. Ben de buraya geldim buzun üzerinde tost, köfte ve biftek yaptım. Bu soğuk havada biz Yiğidolar üşümüyoruz" şeklinde konuştu.

"Buz kırılacak diye çok korktum"

Buza çıkarken tereddüt ettiğini ifade eden Raşit Yıldırım, "Buzun üzerinde mangal yaktıktan sonra kırılacak diye bir an korktum. Böylesi buz üzerindeki etkinlikleri Çıldır gölü gibi göletlerin üzerinde yapıyorlar ama biz de Sivas'ta bir iki başaralım biz de Serpincik Göleti üzerinde mangal yakalım dedik. Buzun üzerinde göletin orta kısımlarına gittiğimiz an birazcık çatırdama sesleri duyduk ama vazgeçmedik, mangalımızı yaktık tostumuzu ve ızgaramızı yaptık. Sivas'ta havalar çok soğuk donuyoruz. Sivas'ta bulunan birçok göletler ve barajlar buz tuttu. Şu anda saat öğlen 15.00 olmasına rağmen göletteki buz hala erimedi. Göletin bir ucundan bir ucuna yürüyerek geçebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Hava Durumu, 3-sayfa, Sibirya, Güncel, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Buz Üzerinde Tost Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:43 “Maymun“ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak "Maymun" benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 01:10:43. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Buz Üzerinde Tost Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.