Sivas'ta Buz Üzerinde Tost Keyfi

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Sibirya soğuklarına rağmen tehlikeyi göze aldı... Buz tutmuş gölet üzerinde tost yaptı

SİVAS - Sivas'ta etkili olan soğuk hava sonrası kentte bulunan birçok göl dondu. Sivas'ın soğuk havasını gözler önüne sermek isteyen Raşit Yıldırım, buzun üzerinde mangal yakarak tost yaptı.

Sivas'ta son günlerde etkili olan soğuk hava sonrası birçok göl ve akarsu dondu. Sıfırın altında 20 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları ile birlikte kentte hayat durma noktasına geldi. Yaptığı tostlar ve çektiği videolar ile gündeme gelen Raşit Yıldırım, soğuk hava nedeniyle donan gölet üzerinde tost yaptı. Buzun üzerine mangal kuran Raşit Yıldırım, Sivas'ın soğuğuna inanmayan vatandaşlar için böyle bir şey yaptığını söyleyerek, "Göletin orta kısımlarına gittiğimiz an birazcık çatırdama sesleri duyduk ama vazgeçmedik, mangalımızı yaktık tostumuzu ve ızgaramızı yaptık" dedi.

Sivas'ta Sibirya soğuklarının etkili olduğunu ifade eden Raşit Yıldırım, "Yaklaşık bir haftadır aşırı derecede bir soğuk hava var. Sivas'ta soğuk hava rekorları kırılıyor. Sosyal medyada Sivas'ın ne kadar soğuk olduğunu paylaşıyoruz ama kimse inanmıyor. Kent merkezine yakın bir noktada bulunan Serpincik Göletimiz var ve bu gölet de soğuk havadan dolayı buz tutmuş. Ben de buraya geldim buzun üzerinde tost, köfte ve biftek yaptım. Bu soğuk havada biz Yiğidolar üşümüyoruz" şeklinde konuştu.

"Buz kırılacak diye çok korktum"

Buza çıkarken tereddüt ettiğini ifade eden Raşit Yıldırım, "Buzun üzerinde mangal yaktıktan sonra kırılacak diye bir an korktum. Böylesi buz üzerindeki etkinlikleri Çıldır gölü gibi göletlerin üzerinde yapıyorlar ama biz de Sivas'ta bir iki başaralım biz de Serpincik Göleti üzerinde mangal yakalım dedik. Buzun üzerinde göletin orta kısımlarına gittiğimiz an birazcık çatırdama sesleri duyduk ama vazgeçmedik, mangalımızı yaktık tostumuzu ve ızgaramızı yaptık. Sivas'ta havalar çok soğuk donuyoruz. Sivas'ta bulunan birçok göletler ve barajlar buz tuttu. Şu anda saat öğlen 15.00 olmasına rağmen göletteki buz hala erimedi. Göletin bir ucundan bir ucuna yürüyerek geçebiliriz" dedi.