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Sivas'ta cenazeden dönen otobüs devrildi: 2'si ağır 14 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta cenazeden dönen otobüs devrildi: 2'si ağır 14 yaralı

Sivas'ta E.P. yönetimindeki bir otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Otobüstekilerin bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Sivas\'ta cenazeden dönen otobüs devrildi: 2\'si ağır 14 yaralı
26.01.2024 - 14:41,
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Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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