Sivas\'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

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SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A.'nın (20) kontrolünü yitirdiği 16 BEF 721 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan M.M.A. kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.