Sivas'ta Hayırsever Hulusi Şahin Vefat Etti

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Hulusi Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, "Geçtiğimiz günlerde önemli bir eğitim yatırımını ilimize kazandıran hayırsever iş insanı Hulusi Şahin'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş insanı Şahin tarafından yaptırılan Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun temeli, 24 Eylül'de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla atılmıştı.