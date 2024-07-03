Sivas'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan bir kişi ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.07.2024 17:31
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SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Kaya (50) yönetimindeki 21 AEY 020 plakalı kamyonet ile Lütfullah Ardıç (30) idaresindeki 66 ADD 424 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlardaki M.S.K. (10), F.K. (17), A.A. (23) ve Musa Ardıç (76) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Ardıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan A.A. ise ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas\'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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