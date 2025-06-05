Sivas'ta Kardeş Cinayetinde İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Sivas'ta Kardeş Cinayetinde İddianame Hazırlandı

05.06.2025 12:00
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Sivas'ta iki kardeşi öldüren şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldüren şüpheli hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, olaya ilişkin tüm dosyanın kapsamlı şekilde incelendiği belirtildi.

Olay tarihinde Melisa ve Umutcan Şimşek'in Kılavuz Mahallesi'nde bulunan adreslerinde elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlı, boğazları kesilmiş şekilde öldürülmüş olarak bulundukları anlatılan iddianamede, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya hemen başlandığı aktarıldı.

Zanlı Hüseyin S'nin ifadelerinde sürekli psikolojik sorunları ve ileri derecede kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu iddia etmesi üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdiği belirtilen iddianamede, şüpheliye Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor aldırıldığı vurgulandı.

Raporda, Hüseyin S'nin akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Ayrıca, olayın ardından çevrede bulunan kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu'nda incelendiği ve Hüseyin S'nin DNA'sı ile uyumlu olduğu kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen anne Ayşegül Şimşek, olay günü yakınlarıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Kapaklıkaya köyüne gittiğini, çocukları Melisa ve Umutcan'ın ise okul ve iş durumu sebebiyle Sivas merkezde kaldıklarını belirterek, kızının da okuldan geldikten sonra kendisini arayarak evin anahtarını bulamadığını ve kendisinin de bunun üzerine oğlu Umutcan'ı aradığını iddia etti.

Şimşek, kızı Melisa'nın olay günü saat 21.00 sıralarında kendisini aradığını ve eve kaçta geleceğini sorduğunu anlatarak, "'10-11 gibi eve gelirim, siz beni beklemeyin yatın' dedim. Kızım o gün benimle çok sakin konuştu ancak normalde hiç böyle sakin konuşmazdı. Ben de yorgun olduğunu düşünerek bir şey demedim. Daha sonra çocuklarım beni hiç aramadı. Hüseyin S'yi hiç tanımam, bugüne kadar benimle hiçbir görüşmesi olmadı. Zaten ismini de 2020 yılında eşim kaybolunca duydum." ifadelerini kullandı.

İddianamede, şüpheli hakkında Melisa Şimşek'e karşı "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca zanlının, "gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", anne Ayşegül Şimşek'e karşı "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme", kamuya karşı da "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.

Olay

Sivas'ta 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının Hüseyin S. olduğunu, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığını tespit etmişti.

Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde şüpheliyi yakalayarak Sivas'a getirmişti.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kardeş Cinayetinde İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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