Sivas\'ın Zara ilçesinde kaybolan yaşlı adam bulundu

Sivas'ın Zara ilçesinde ot toplamak için çıktığı arazide kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam bulundu.
Zara ilçesi Gürlevik Dağı maden sahası bölgesine yakınlarıyla dün ot toplamaya giden İ.K'nin arazide kaybolması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İ.K, ekiplerin arama çalışmaları sonucu gece saatlerinde bulundu.
Sağlık durumu iyi olan İ.K, UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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