Sivas'ın Zara ilçesinde kaybolan yaşlı adam bulundu - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde kaybolan yaşlı adam bulundu

Sivas\'ın Zara ilçesinde kaybolan yaşlı adam bulundu

Sivas'ın Zara ilçesinde ot toplamak için çıktığı arazide kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam bulundu. İ.K'nin kaybolması üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İ.K, gece saatlerinde ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulundu ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

29.04.2024 09:55
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Sivas'ın Zara ilçesinde ot toplamak için çıktığı arazide kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam bulundu.

Zara ilçesi Gürlevik Dağı maden sahası bölgesine yakınlarıyla dün ot toplamaya giden İ.K'nin arazide kaybolması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İ.K, ekiplerin arama çalışmaları sonucu gece saatlerinde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan İ.K, UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Zara ilçesinde kaybolan yaşlı adam bulundu - Son Dakika

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