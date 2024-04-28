Sivas'ta kaybolan yaşlı kadın arazide baygın halde bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta kaybolan yaşlı kadın arazide baygın halde bulundu

Sivas\'ta kaybolan yaşlı kadın arazide baygın halde bulundu

Sivas'ın Zara ilçesinde kaybolan zihinsel engelli yaşlı kadın, Tuzlagözü köyünde arazide baygın halde bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum üzerine jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda yaşlı kadın, köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta arazide bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

28.04.2024 17:23
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Sivas'ın Zara ilçesinde kaybolan zihinsel engelli yaşlı kadın arazide baygın halde bulundu.

Tuzlagözü köyünde dün öğle saatlerinde madımak toplamak için araziye çıkan F.K'nin (74) eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların destek verdiği ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı aramalar sonucu F.K, köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta arazide baygın halde bulundu.

Askerlerin su içirdiği ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaşlı kadın, ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Sivas, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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