Sivas'ta Kırsal Projelere 700 Milyon Lira

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 2025 yılında kırsalda yürütülecek projeler için 700 milyon liranın üzerinde bütçe ayrıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, İl Genel Meclisinin kasım ayı 19. birleşimine katıldı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, el birliği ve ortak akılla kırsal başta olmak üzere tüm şehirde nitelikli ve önemli çalışmalar sürdüreceklerini ifade etti.

Bu yıl ortaya konulan çalışmalar için teşekkür eden Şimşek, İl Özel İdaresinin sadece yol, kanalizasyon veya köprü yapan bir kurum değil, Sivas'ın her sektörde lokomotif gücü ve vizyon belirleyen kurum olduğunu vurguladı.

İl Özel İdaresinin eğitimden turizme, tarımdan sanayiye her alanda varolduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"2024 yılı içerisinde de önceki yıldan devreden ödenekler ve 2024 yılı eylül ayında kabul edilen 286 milyon lira ek bütçe ile 1,5 milyarın üzerinde bir rakamla önemli hizmetlerde bulunulmuş, bulunulmaya da devam edilmektedir. Başta bakanlıklarımız olmak üzere DAP, ORAN ve AB kaynakları etkin bir biçimde kullanılmıştır. İnşallah belirlenecek olan yeni bütçe ve kırsal altyapı yatırım programıyla 2025 yılında da kaynaklarımızı etkin, verimli ve doğru yerlerde kullanarak başarılı bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum."

Şimşek, "Yeni dönem bütçemizde kırsal yatırımlara rekor bir bütçe öngörüyoruz. 700 milyon liranın üzerinde bir bütçeyi yani genel bütçenin yüzde 30'unu kırsal için planlayarak kapsamlı bir kalkınma hedefliyoruz. Geçen seneye göre kırsal yatırım bütçemizin oransal olarak 2,5 kat, rakamsal olarak da 3,5 kat arttığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, 2025'te TCDD lojmanlarının dönüşümü, Yukarı Tekke projesi ve İl Özel İdaresi Futbol Akademisi, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi gibi projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.