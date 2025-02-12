Sivas\'ta Kış Mücadelesi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde ekipler, zorlu kış şartlarının hakim olduğu bölgelerde, kardan kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

Son günlerde yoğun kar yağışı, özellikle kırsalda yaşayanları olumsuz etkiliyor.

Ulaş İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının fırtınanın etkisiyle yaklaşık 3 metreye ulaştığı bazı bölgelerde kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz mücadele veriyor.

Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, AA muhabirine, ilçeye 32 kilometre uzaklıkta bulunan köylerinde yoğun kar yağışı olduğunu söyledi.

Kar kalınlığının yer yer iş makinesinin boyunu aştığını belirten Gül, "Fırtınadan dolayı kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgeler var. Ekiplerimiz yolları ulaşıma açık tutmak için çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.