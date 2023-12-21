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Sivas'ta komşular arasında çöp tartışması - Son Dakika
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Sivas'ta komşular arasında çöp tartışması

Sivas'ta bir apartmanda yaşayan kardeşler, çöp tartışması yaşadıkları komşularını güvenlik kamerasıyla kaydetti.

Sivas\'ta komşular arasında çöp tartışması
21.12.2023 - 21:29,
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Sivas'ta bir apartmanda komşular arasında yaşanan çöp tartışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sularbaşı Mahallesi Kızılay Sokakta yaşayan L.B ve N.B. isimli kardeşler, yaşadıkları dairenin önüne sürekli çöp bırakılması üzerine evlerinin girişine güvenlik kamerası taktırdı.

Bir müddet sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen kardeşler çöpleri apartmanda yaşayan komşularının bıraktığını gördü.

Komşular arasındaki çöp tartışmasını güvenlik kameraları kayıt altına aldı.

Kaynak: AA
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