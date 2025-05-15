Sivas\'ta Köylere Hizmet Toplantısı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez başkanlığında düzenlenen toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği İlçe Müdürü Musa Karyağdı ve köy muhtarları katıldı.
Köylerin mevcut durumu görüşüldüğü toplantıda, öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.
Toplantı sonunda Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi de yapıldı.
Seçimde encümenliğine Aşağıada köyü muhtarı Sebahattin Kartal ve Kurtoğlu köyü muhtarı İsmail Ceran seçildi.
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