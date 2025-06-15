Sivas'ta LGS sınavı heyecanı başladı

SİVAS - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı heyecanı yaşadı. 8. sınıf öğrencileri, liseye yerleşmek için ter döktü.

Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Sivas'ta da Liselere Geçiş Sistemi sınavı heyecanı başladı. Sınav saati öncesinde sınava gireceği okula giden öğrenciler, aileleri ile vedalaşarak sınav salonlarında yerini aldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua ederek bekledi. Kapıların kapanmasının ardından aileler, sınav binasından uzaklaşarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

İki oturumda gerçekleştirilecek olan LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30'da başladı. İlk oturumda 50 soru için sınava girecek öğrencilere 75 dakika süre tanındı. İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sayısal bölümden oluşan ikinci bölümde öğrencilere 40 soru için 80 dakika süre tanınacak.