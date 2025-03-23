Sivas'ta Mart Soğukları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivas'ta Mart Soğukları Devam Ediyor

Sivas'ta bahar ayında dondurucu Sibirya soğukları etkili oldu, buz sarkıtları oluştu.

23.03.2025 13:45
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Sivas'ta Mart sonunda da Sibirya soğukları hissedilmeye devam ediyor

SİVAS - Sivas'ta bahar ayında etkili olan Sibirya soğukları, tarihi mekanlarda yer yer 2 metrelik buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

Sivas'ta hafta içinde etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığını artması insanların park, bahçeler ve piknik alanlarına akın etmesine neden olmuştu. Sivas'taki bu sıcak hava çokta uzun sürmedi. Hafta içi etkili olan kar yağışı, mart ayında da Sibirya soğuklarıyla meşhur olan Sivas'ta termometrelerin sıfırın altına düşmesine neden oldu. Gece saatlerinde eksi 6 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı, kentte tarihi mekanlarda da yer yer 2 metreye ulaşan buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Kent meydanında bulunan Şifaiye Medresesi ve Buruciye Medrese'nin yanı sıra Tarihi Behrampaşa Hanı'nın çevresinde de buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.

Geçtiğimiz hafta hava güzeldi piknik yapmaya gidiyorduk"

Önceki hafta havaların sıcak olmasından dolayı piknik yapmaya gittiklerini belirten Cihan Özkam, "Tarihi Buruciye Medrese'nin önündeyiz. Bahar ayında olmamıza rağmen hala buz sarkıtları var. Sivas soğuk havasıyla meşhur bir yer. Sivaslılara normal gelebiliyor bu hava ancak bu sene kış biraz daha fazla mart ayına yansıdı. Atalarımızın bir sözü vardır 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' diye bu sene de öyle oldu. Geçtiğimiz hafta bu zamanlar hava çok güzeldi, piknik yapmaya gidiyorduk. Şimdi tekrardan kışlıkları giymeye başladık. Hala buz sarkıtları erimedi hala gölge alanlarda kar kütleleri mevcut. Sivaslıyım ve Sivas'ı soğuğuyla seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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