Sivas\'ta Masa Oyunları Köşesi Kuruldu

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir lisede eTwinning Projesi kapsamında masa oyunları köşesi yapıldı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi "Math around us" isimli eTwinning Projesi kapsamında öğrenciler için kış köşesi adı altında masa oyunları köşesi oluşturdu.

Okul müdürü Mustafa Gün, AA muhabirine, eTwinning Projesinin farklı kültürleri ve dilleri tanımak açısından önemli olduğunu belirtti.

Okulda proje koordinatörü Gülten Erol rehberliğinde köşe oluşturduklarını dile getiren Gün, "9 taş, 3 taş, mikado, mangala, pentago gibi strateji oyunların yer aldığı projede öğrencilerimiz dersten artan zamanlarını oyunlar oynayarak değerlendiriyorlar." dedi.

Öğrencilerin motivasyonunu ve öğrenme isteklerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Gün, "Öğrencilerimiz akranlarıyla hoşça vakit geçirirken, stratejik ve analitik düşünmeyi uygulamalı olarak öğreniyorlar. Sosyalleşiyor, aynı zamanda dikkat becerilerini geliştirme imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Gün, projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen Gülten Erol ile öğrencilere teşekkür etti.