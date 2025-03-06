Sivas'ta Öğrenciler Şark Köşesinde Sosyalleşiyor

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Lisede oluşturulan şark köşesi ile öğrenciler sosyalleşiyor

SİVAS - Sivas'ta lise öğrencileri okulda oluşturdukları şark köşesinde arkadaşlarıyla vakit geçirip birbirlerini daha çok tanıma fırsatı buluyorlar.

Sivas Selçuk Anadolu Lisesi öğrencileri, okul yönetimi ile birlikte oluşturdukları Şark Köşesi'nde türküler söyleyip çiğ köfte yiyerek hem dinleniyor hem de kaynaşıyorlar. Öğrenciler, burada kendilerini aile ortamında hissederek telefonlarından uzak, keyifli vakit geçiriyor. Yaptıkları etkinliklerde birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulan öğrenciler zaman zaman iftarlarını da burada yapıyorlar. Doğum günü, münazara etkinlikleri, kitap okuma etkinlikleri gibi faaliyetler bulunuyorlar. Her hafta farklı bir sınıfın etkinlik yaptığı bu ortamda öğrencileri geleneksel kültürle de içi içe zamana geçiriyorlar. Okula ilk atandığında öğrenciler için bir sosyalleşme alanının olmadığını fark eden Okul Müdürü Davut Ataman, bu ortamın öğrenciler üzerinde okula aidiyet duygunsun gelişmesine de katkı sağladığını belirtti.

"Eğitim sadece sınıflarla sınırlı kalmıyor"

Şark köşesinde de eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Ataman, "Okulumuzda yaptığım gözlemler doğrultusunda öğrencilerimizin sosyalleşme alanına eksiklerinin olduğunu gördüm. Öğrencilerimiz burada kendi aralarında yarışmalar düzenliyor, sohbet ediyorlar, çiğ köfte yapıyorlar, arkadaşlarının doğum günlerini burada kutluyorlar, öğretmen arkadaşlarım burada öğrenciler ile farklı farklı etkinlikler düzenliyorlar ve zaman zaman dersleri de burada işliyorlar. Eğitim öğretimimiz sadece sınıflarla sınırlı kalmıyor, burada da eğitim öğretime devam etmiş oluyoruz. Okulumuzda 22 tane sınıfımız var ve bu sınıflardan en az bir tanesi her hafta burada bir etkinlik yapıyor. Burada bir aile ortamı oluşturduk ve o şekilde de hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin dijital ortamdan uzaklaşması ve burada birbirleriyle kaynaşması, arkadaşlıklarını pekiştirmesi bizim için çok önemli. Telefondan uzak kaldıkları ve arkadaşlarıyla tanışma fırsatı buldukları için teşekkür etmeye gelen öğrencilerimiz de var. Bu durum öğrencilerimiz okula aidiyet duygularının gelişmesine de yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

"Bu ortam bizi telefondan uzaklaştırıyor"

Şark köşesinde zaman geçirdiklerinde telefonla oynama gereği duymadıklarını belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Bozkurt, "Burada tam bir aile ortamı oluşturduk. Pansiyonda bu şekilde güzel bir alanımız var. Sınıfça burada etkinlikler yapmaktan mutluyuz. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Dersler haricinde bu etkinlikler bize moral veriyor. Boş derslerimizde arkadaşlarımızla buraya gelip kitap okuyabiliyoruz, dinlenebiliyoruz, çiğköfte etkinlikleri gibi etkinlikler de bizim için çok güzel oluyor. Bu ortam bizi telefondan uzaklaştırıyor arkadaşlarımızla daha çok vakit geçirebiliyoruz" dedi.

"Tam bir aile ortamı"

Okuldaki şark köşesi bölümünün aile ortamı gibi olduğunu ifade eden 10'uncu sınıf öğrencisi Şevval Yıldız, "Burası çok samimi ve sıcak bir ortam. Burada kitap söyleşisi yapabiliyoruz, dinlenebiliyoruz, münazara etkinlikleri gibi etkinlikler de yapabiliyoruz. Burada çiği köfte yiyoruz, çay içip muhabbet ediyoruz. Burası tam bir aile ortamı" dedi.