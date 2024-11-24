Sivas\'ta Okullar Tatil

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SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Sevgili öğrenciler. Bölgemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü 1 (Bir) süre ile eğitim ve öğretime ara veriyoruz. Kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin. İyi tatiller" ifadelerine yer verdi.

Eraydın AYTEKİN/ SİVAS,