Sivas'ta Okullar Tatil - Son Dakika
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Sivas'ta Okullar Tatil

Sivas\'ta Okullar Tatil

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 25.11.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi. Sivas Valisi, öğrencileri kar yağışının tadını çıkarmaya ve kitap okumaya teşvik etti.

24.11.2024 19:00  Güncelleme: 19:01
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SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Sevgili öğrenciler. Bölgemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü 1 (Bir) süre ile eğitim ve öğretime ara veriyoruz. Kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin. İyi tatiller" ifadelerine yer verdi.

Eraydın AYTEKİN/ SİVAS,

Kaynak: DHA

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