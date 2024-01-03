Sivas\'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

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Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
R.H. idaresindeki 58 ADE 576 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile H.H, ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.
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