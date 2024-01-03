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Sivas'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, R.H. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve H.H, ambulanslarla Numune Hastanesine sevk edildi.

Sivas\'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
03.01.2024 - 13:53,
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Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

R.H. idaresindeki 58 ADE 576 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile H.H, ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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