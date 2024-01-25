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Sivas'ta park halindeki otomobil alev aldı, sürücü montuyla yangını söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Sivas'ta park halindeki otomobil alev aldı, sürücü montuyla yangını söndürmeye çalıştı

Sivas'ta park halindeyken alev alan bir otomobil, sürücüsü tarafından üzerinden çıkartılan mont ile söndürülmeye çalışıldı. Aracın motor kısmı alev alırken, çevredeki esnafın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve otomobilde hasar meydana geldi.

Sivas\'ta park halindeki otomobil alev aldı, sürücü montuyla yangını söndürmeye çalıştı
25.01.2024 - 13:22,
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Sivas'ta bir kişi, park halindeyken alev alan otomobilini üzerinden çıkarttığı montuyla söndürmeye çalıştı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CZN 275 plakalı otomobil, Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde arızalandı.

Sürücü aracını yol kenarına park ederek arızayı tespit etmek için motor kaputunu açtığı sırada otomobilin motor kısmı alev aldı.

Üzerinde bulunan montunu çıkartan sürücü, aracında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı.

Çevredeki esnafın su ve yangın tüpüyle söndürdüğü yangında, otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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