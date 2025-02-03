Sivas’ta Taşkın Kontrol Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivas’ta Taşkın Kontrol Projeleri Devam Ediyor

Hakan Aksu, Sivas'ta taşkın riskine karşı 85 milyon liralık altyapı yatırımları yapıldığını açıkladı.

03.02.2025 14:18
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AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas'ta taşkın ve rüsubat kontrolü kapsamında gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin farklı bölgelerinde hayata geçirilen projelerle taşkın riskine karşı önemli adımlar atıldığını belirterek, "Sivas'ımızı taşkın risklerinden koruyor, daha güvenli bir altyapı inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas merkez Hayırbey ve Asarcık köylerinde, Şarkışla Beyyurdu ve Samankaya köylerinde, Suşehri Taklak köyünde ve Gölova Arslanca köyünde yürütülen taşkın kontrol projeleri kapsamında 85 milyon 128 bin liralık yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Sivas'ımızın her köşesinde taşkın riskine karşı önlemlerimizi güçlendiriyor, altyapı projelerimizle güvenli ve yaşanabilir bir şehir inşa etmeye devam ediyoruz. Bu projelerin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sivas'ta hayata geçirilen taşkın koruma projeleriyle, kırsal bölgelerde yaşanan su taşkınlarının önüne geçilmesi ve tarım alanlarının korunması hedefleniyor."

Kaynak: AA

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