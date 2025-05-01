Sivas'ta Tezek Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Tezek Hazırlıkları Başladı

Sivas'ta kış için tezek kesim işlemleri başladı. Tezek, yüksek kalorisi ve sıfır maliyetiyle tercih ediliyor.

01.05.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soba delen yakıtın kesim işlemi başladı

-Odun ve kömüre göre kalorisi çok daha yüksek olan tezek, halen Anadolu kırsalında en çok tercih edilen yakıt olma özelliğini koruyor

SİVAS - Odun ve kömüre göre kalorisi çok daha yüksek olan tezek, halen Anadolu kırsalında en çok tercih edilen yakıt olma özelliğini koruyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinde birisi olan Sivas'ta kış hazırlıkları baharla birlikte başlıyor. Sivas'ta köylerde ısınma ve pişirme işlemlerinde halen odun ve kömüre göre kalorisi çok daha yüksek olan tezek tercih ediliyor. Kış sezonunda ahır zeminlerinde tabaka oluşturan samanla karışmış hayvan dışkıları, tezek yapılmak üzere kesilerek kurutulmaya bırakılıyor.

Sivas'ta kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, merkeze bağlı Köklüce Köyü'nde de köy sakinleri kış aylarında yakacakları tezekleri hazırlamaya başladı. Ahırlarda kış boyu koyunların kendi gübreleri üzerinde yatmasıyla oluşan tezekler, bahar ayında bel ve kürek yardımıyla dikdörtgen parçalar halinde kesildi. Kesilen tezekler, el arabasıyla kurutulacakları alana taşındı. Kurutulan tezekler, kış aylarında yakılmak üzere kömürlüklerde istiflenecek.

Sıfır maliyet, yüksek kalori

Son dönemlerde artan kömür fiyatlarından dolayı tezek kullanmanın daha mantıklı olduğunu ifade eden küçükbaş hayvan yetiştiricisi Özkan Yıldırım, "Kömürün dumanı ve isi gibi birçok zararı var, tezek öyle değil." şeklinde konuştu.

Tezeğin maliyetsiz olduğunu belirten Yıldırım, "Kışın hayvanlar üzerinde yatarak oluşturdukları tezekleri biz bahar ayında kesiyoruz, kışlık yakacak olarak kurutuyoruz. Üç ay kadar dışarıda bekleyip kuruyan tezekleri tekrar kapalı bir alanda istifleyerek kışın sobalarımızda yakacak olarak kullanıyoruz. Kırılan ve ezilen tezekleri ikinci atım olarak adlandırıyoruz, onları da tarlaya gübre olarak atıyoruz. Kömür paralı, tezek ise hayvanlarımızdan bizlere hiçbir ücret tahsil edilmeden karşılıksız olarak oluştuğu için bu sayede kışlık yakacak maliyetini sıfıra indiriyoruz. Hayvanların yemini, suyunu veriyoruz onlar ise bize kışlık yakacağımızı temin ediyor. Kömürün dumanı ve isi gibi birçok zararı var tezek öyle değil. Tezek kullanmak kömüre göre sıfır maliyetli ve mantıklı" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Tezek Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 05:09:03. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Tezek Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.