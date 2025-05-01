Sivas'ta Tezek Hazırlıkları Başladı

Soba delen yakıtın kesim işlemi başladı

-Odun ve kömüre göre kalorisi çok daha yüksek olan tezek, halen Anadolu kırsalında en çok tercih edilen yakıt olma özelliğini koruyor

SİVAS - Odun ve kömüre göre kalorisi çok daha yüksek olan tezek, halen Anadolu kırsalında en çok tercih edilen yakıt olma özelliğini koruyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinde birisi olan Sivas'ta kış hazırlıkları baharla birlikte başlıyor. Sivas'ta köylerde ısınma ve pişirme işlemlerinde halen odun ve kömüre göre kalorisi çok daha yüksek olan tezek tercih ediliyor. Kış sezonunda ahır zeminlerinde tabaka oluşturan samanla karışmış hayvan dışkıları, tezek yapılmak üzere kesilerek kurutulmaya bırakılıyor.

Sivas'ta kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, merkeze bağlı Köklüce Köyü'nde de köy sakinleri kış aylarında yakacakları tezekleri hazırlamaya başladı. Ahırlarda kış boyu koyunların kendi gübreleri üzerinde yatmasıyla oluşan tezekler, bahar ayında bel ve kürek yardımıyla dikdörtgen parçalar halinde kesildi. Kesilen tezekler, el arabasıyla kurutulacakları alana taşındı. Kurutulan tezekler, kış aylarında yakılmak üzere kömürlüklerde istiflenecek.

Sıfır maliyet, yüksek kalori

Son dönemlerde artan kömür fiyatlarından dolayı tezek kullanmanın daha mantıklı olduğunu ifade eden küçükbaş hayvan yetiştiricisi Özkan Yıldırım, "Kömürün dumanı ve isi gibi birçok zararı var, tezek öyle değil." şeklinde konuştu.

Tezeğin maliyetsiz olduğunu belirten Yıldırım, "Kışın hayvanlar üzerinde yatarak oluşturdukları tezekleri biz bahar ayında kesiyoruz, kışlık yakacak olarak kurutuyoruz. Üç ay kadar dışarıda bekleyip kuruyan tezekleri tekrar kapalı bir alanda istifleyerek kışın sobalarımızda yakacak olarak kullanıyoruz. Kırılan ve ezilen tezekleri ikinci atım olarak adlandırıyoruz, onları da tarlaya gübre olarak atıyoruz. Kömür paralı, tezek ise hayvanlarımızdan bizlere hiçbir ücret tahsil edilmeden karşılıksız olarak oluştuğu için bu sayede kışlık yakacak maliyetini sıfıra indiriyoruz. Hayvanların yemini, suyunu veriyoruz onlar ise bize kışlık yakacağımızı temin ediyor. Kömürün dumanı ve isi gibi birçok zararı var tezek öyle değil. Tezek kullanmak kömüre göre sıfır maliyetli ve mantıklı" dedi.