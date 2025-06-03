Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çift yaşamını yitirdi.
Erence köyünde yaşayan S.Y. ve eşi N.Y, dün sabah saatlerinde kendilerine ait plakası öğrenilemeyen traktörle odun toplamaya gitti.
Çiftin köye dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Aramada, yaşlı çiftin traktörü Kayın Deresi'nde devrilmiş bulundu. Traktörün altında kalan çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından cenazeler otopsi için Suşehri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Traktör Devrildi, Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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