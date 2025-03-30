Sivas\'ta Tüfekli Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde iki aile arasında çıkan tüfekli kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kangal ilçesine bağlı Kuşkayası köyü, Kargakalesi mezrasında meydana geldi. T.Ş. (24), S.Ş. (56) ve Y.Ş. (16) ile İlbey Yönezer (63), E.Y. (24) ve E.Y. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Olayda İlbey Yönezer başından, E.Y. ayağından, T.Ş. kolundan ve Y.Ş. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlbey Yönezer yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.