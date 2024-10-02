Sivas'ta Üniversite Burs Başvuruları Başladı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde üniversite öğrencilerine verilecek burs başvuruları başladı.

Akıncılar İlçesi Köyleri Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) 2024-2025 öğretim yılı içeresinde üniversitede okuyan öğrencilere burs vermek için başvurularını başlattı.

Müracaatlar vakfın internet sitesinden yapılacak.

AKHEV Başkanı Erol Akgül, ilçe nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencilerine her yıl burs verdiklerini söyledi.

Öğrencilere başarı dileyen Akgül, "Başarılı gençlere yardımcı ve destek olarak topluma bir mesleği olan, demokratik, manevi değerlerine bağlı özgür ve çağdaş düşünceli bireyler kazandırmak amacıyla burslarımızı ve desteklerimizi öğrencilerimizin üzerinden çekmeyeceğiz." dedi.