Sivas'ta Yeni Hastane 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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Sivas'ta Yeni Hastane 2025'te Tamamlanacak

Sivas\'ta Yeni Hastane 2025\'te Tamamlanacak

Rektör Şengönül, CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 2025 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini duyurdu.

01.10.2024 14:16
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, 2020 yılında temeli atılan Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 2025 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Şengönül, düzenlediği basın toplantısında, şehre ve üniversiteye hizmet için bu göreve geldiğini belirtti.

Üniversite ve şehir arasında uyumlu, barış, huzur ve disiplinli bir çalışmayı hedeflediğini aktaran Şengönül, yeni hastane binası inşaat çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Hastaneyi 2025 yılında tamamlayıp hizmete sunmayı hedeflediklerini dile getiren Şengönül, "Bazı şeyler zaman alıyor. Hastanenin 2025 yılının ortalarına veya sonuna doğru tamamlanmasını ve daha sonra da taşınma süreçleriyle bir an önce halkımıza hizmet vermesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hastanenin üniversitenin vitrini olduğunu vurgulayan Şengönül, "Sadece bu bölgenin değil, yakın bölgelerin hatta İç Anadolu'nun bir sağlık üssü olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşaatın yüzde 73'lük kısmı tamamlanmış bulunuyor. Geri kalan kısmıyla da ödeneklerin tamamlandığını veya tamamlanma aşamasında olduğu hakkında bilgi aldık. Seneye inşallah 2025 yılının ortalarına veya sonlarına doğru inşaatın bitmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Şengönül, hastane içerisinde 40 ameliyathane, 273'ü yoğun bakım olmak üzere 1237 yatak kapasitesi olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Üniversitesi'nde 3 bin 699'u yabancı olmak üzere 53 bin 44 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Şengönül, akademik başarıyı artırmak için ekibiyle tüm gayreti göstereceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Yeni Hastane 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika

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