Sivas\'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

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SİVAS'ta yeni yılın ilk bebekleri 00.01'te dünyaya gelen Zeynep Aysel ile Alvin bebek oldu. Bebeklere AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve il protokolü çeyrek altın hediye etti.

Sivas'ta 2025 yılın ilk bebekleri, yeni yılın ilk dakikasında dünyaya gözlerini açtı. Numune Hastanesi'nde Oğuzhan ve Sevil Yıldız çiftinin 4'üncü çocuğu olarak 00.01'de sezaryenle doğumu gerçekleşen 3 kilo 450 gram ağırlığındaki bebeğe Zeynep Asel adı verildi.

Diğer bebek ise aynı hastanede ve aynı saatte Haitili Djeby Cajuste ile Türk eşi Şevval Çisil Cajuste'nin normal doğumla dünyaya gelen ilk çocukları oldu. Alvin ismi verilen bebek 3 kilo 700 gram olarak doğdu. Bebeğin babası Djeby Cajuste, "2021 yılında Türkiye'ye üniversite okumak için geldim. Bu güzel kızla tanıştım ve evlendik. O kadar sevindim ki bir şey söyleyemiyorum. Çok ilginç ve çok enteresan bir hikayemiz var" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve Belediye Başkanı Adem Uzun, her iki bebeği de ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.