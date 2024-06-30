Sivas Ulaş'ta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde kuru otların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.
Yangında bölgedeki bazı ağaçlarda kısmen zarar gördü.
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