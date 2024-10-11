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Sivaslı Fotoğrafçıya Destek

Sivaslı Fotoğrafçıya Destek

Demir yolu çalışanı Doğan Karapınar, uluslararası fotoğraf yarışmasında iki fotoğrafıyla oylamaya katıldı.

11.10.2024 10:45
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SİVAS'ta demir yolu çalışanı Doğan Karapınar'ın (60) çektiği iki fotoğraf, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun (ITF) 'Dünyayı ileriye taşımak' sloganı ile dünya çapındaki ulaştırma çalışanları arasında düzenlediği yarışmada, oylamaya değer eserler arasına seçildi. 17 Ekim'de sonuçlanacak oylamada birinci olan eser sahibi ödüllendirilecek.

ITF tarafından 'Dünyayı ileriye taşımak' sloganı adı altında tüm dünyadaki ulaştırma çalışanları arasında fotoğraf yarışması düzenleniyor. Yaklaşık 5 bin civarında fotoğrafın gönderildiği yarışmaya Sivas'tan 40 yıllık demir yolu çalışanı olan ve 30 yıldır demir yolu, doğa ve insan fotoğrafları çeken, evli ve 2 çocuk sahibi Doğan Karapınar da 4 fotoğraf ile katıldı. Yarışma kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda gönderilen eserler arasından 34 fotoğraf seçilerek halk oylamasına sunuldu. Bu eserler arasında Doğan Karapınar'ın demir yolunda çektiği 2 fotoğrafı da oylamaya değer görüldü. ITF'nin 'https://vote.itfglobal.org/en/vote' internet sitesinde fotoğraflar halk oylamasına sunuldu.

'BENİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Binlerce fotoğraf arasından elenerek Türkiye adına oylamaya alınan tek isim olan Doğan Karapınar, "30 yıla yakın fotoğrafla uğraşıyorum. Bu şekilde demir yollarının daha iyi tanıtımını yapmak ve dünyada anlatmak istiyorum. ITF'nin düzenlediği fotoğraf yarışmasına dört fotoğrafla katıldım. Binlerce fotoğraf arasındaki elemeden Türkiye'den sadece benim 2 fotoğrafım beğenildi ve oylamaya alındı. İki fotoğrafın birden beğeniye girmesi, dünya liselerine girmesi benim için gurur verici. Demir yollarının tanıtımına da çok faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah halk oylamasında halkımızın da desteğiyle dünya birincisi olurum diye düşünüyorum. Halkımızdan da oylama konusunda destek istiyorum" dedi. Demir yolu ile Türkiye'nin birçok yerine gittiğini, bu süreçte de fotoğrafa merak saldığını belirten Karapınar, "Demir yolunun dışında doğal belgeseller çekmeye çalıştım. Yaban hayatıyla ilgili çok çalışmam var. Fotoğraf alanında daha çok tabiatı seviyorum. Bitki popülasyonunda çalıştım. Yöresel kıyafetleri çalıştım. Özellikle Sivas'taki yöresel kıyafetlerimiz vardı, onlara çalıştım. Tarihi eserleri çalıştım. Fotoğraf çekmek, insanı mutlu ediyor. İnsanı seviyorsun, tabiatı seviyorsun" diye konuştu.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

Kurumunda sevilen bir çalışan olan Doğan Karapınar'a fotoğraf oylamasında meslektaşları da destek verdi. TCDD çalışanlarından Necati Atik, "Doğan bey yıllarca birlikte çalıştığımız iyi bir arkadaşımız. İki tane fotoğrafının uluslararası seçimlere girmiş olmasıyla gurur duyuyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Herkesten desteğini bekliyoruz. Biz de destekledik. Çevremize de tanıttık, arkadaşımızı desteklemeleri için teşvikte bulunuyoruz" dedi. Vagon teknisyeni olan Taner Güldemir ise "Doğan bey ile yaklaşık 20 yıldır beraber çalışıyoruz. Kendisi tam bir fotoğraf tutkunudur. Demir yolları çalışmaları hakkında uluslararası bir yarışmaya girdi. Biz de canı gönülden destekliyoruz. Tüm halkımızdan da desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz" diye konuştu. 17 Ekim'e kadar sürecek olan oylama sonucunda, birinci olan fotoğrafın sahibi ödüllendirilecek.

Kaynak: DHA

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