Siverek\'te 8 yaşındaki çocuğa eziyet iddiasıyla üvey annesi ve 2 yakını tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde darbedilip ütüyle yakıldığı iddia edilen H.Z. (8) adlı kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuğun üvey annesi, anneannesi ve teyzesi tutuklandı.

Olay, Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Z. adlı çocuk, evde henüz belirlenemeyen nedenle annesi tarafından darbedildi. Sıcak ütüyle de vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşturulduğu öne sürülen H.Z., ihbarla adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinden sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisine sevk edilen H.Z.'nin vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle tedavisine burada devam edildiği bildirildi.

Olay ilgili soruşturma kapsamında, H.Z.'nin ismi açıklanmayan annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı. Çocuğun üvey annesi Bahar Zengin ile

Zengin'in annesi Seher Zengin ve Zengin'in kız kardeşi Sara Akkılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede, 'Çocuğa karşı eziyet ve nitelikli yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, vücudunda yanıklar ve kolunda da kırık olduğu öğrenilen H.Z., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık bölümüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.