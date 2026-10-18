Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğuna darp ve yanık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğuna darp ve yanık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğuna darp ve yanık iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı hakimlikçe tutuklandı. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürerken, çocuk Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edilmişti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçede 8 yaşındaki H.Z'nin darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğunun belirlenmesi üzerine Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan üvey anne B.Z, üvey annenin annesi S.Z. ve üvey annenin kız kardeşi S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen 8 yaşındaki H.Z, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa3. SayfaSiverekGüncelÇocukSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğuna darp ve yanık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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