Siverek'te Arazi Kavgasında 3 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Avunduk Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gezer ve Karaer aileleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Ali ve Abdurrahman Karaer ile Fatih Gezer, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede ve hastanede önlem aldı.