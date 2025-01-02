Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Hayriye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada İ.Ö, O.D. ve N.D. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?