Siverek'te firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızlık suçundan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmada durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu.
M.U'nun yapılan kimlik sorgusunda hırsızlık suçundan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Zanlının yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 9 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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