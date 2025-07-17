Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Halil Koçyiğit (42) yönetimindeki 61 RA 327 plakalı otomobil, Siverek- Çermik kara yolunun 20. kilometresinde İbrahim Karakaya (62) idaresindeki 33 ACS 134 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada, sürücülerle otomobildeki yolcu Mehmet Kılıçarslan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Koçyiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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