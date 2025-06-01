Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Yahya Ö. idaresindeki 63 AFL 775 plakalı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Bahri Karakeçili Bulvarı'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Savrulan motosikletin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Muhammed K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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