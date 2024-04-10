Siverek\'te otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı

Batman'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Batman'da Hürriyet Mahallesi Arı Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga esnasında seken bir kurşunun isabet ettiği Müzeyyen K. (47) adlı kadın da yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.