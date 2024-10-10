Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kasım Karakan (24) idaresindeki 06 HVZ 06 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi Çepni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Abdülkerim (17), Bilal (19) ve Şemsettin Karakan (21), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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