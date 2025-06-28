Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.K. (41) idaresindeki 06 MNT 15 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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