Siverek'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haliliye Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla yaralanan F.M. ve B.A.M. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis, kavgayla karıştığı belirlenen A.S. ve M.S'yi gözaltına aldı.