Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Abdulkadir Suncak (30) idaresindeki 01 AEG 350 plakalı hafif ticari araç, Siverek- Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatime (73) ve Ali Suncak (80) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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