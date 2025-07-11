Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.M.O. (18) idaresindeki 63 YP 047 plakalı otomobil, Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda E.S. yönetimindeki 63 PY 631 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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