Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kadri A. (32) idaresindeki 63 TF 172 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolunun 22'nci kilometresinde Mahmut Ç. (28) yönetimindeki 34 KP 8351 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?