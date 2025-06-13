Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mehmet Y. (25) idaresindeki 63 F 3852 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolunun 50'nci kilometresinde, İbrahim A'nın (37) kullandığı 06 KB 0727 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle araçlardaki Rukiye A. (35), Bedriye A. (14), Cennet A. (12), Mekke A. (9) ve Hediye Y. (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?