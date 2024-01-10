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Siverek'te Üniversite öğrencileri şehir içi minibüslerinden şikayetçi - Son Dakika
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Siverek'te Üniversite öğrencileri şehir içi minibüslerinden şikayetçi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Harran Üniversitesi öğrencileri, şehir içi minibüslerinin düzenli olarak okula bırakmadığını iddia ederek şikayetçi oldu. Öğrenciler, minibüslerin geç gelmesi veya tıka basa dolu olması nedeniyle ders ve sınavlara zamanında yetişemediklerini belirtti. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmaları talep edildi.

Siverek\'te Üniversite öğrencileri şehir içi minibüslerinden şikayetçi
10.01.2024 - 23:39,
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Siverek'te Üniversite öğlencileri şehir içi minibüslerinden şikayetçi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üniversite öğrencileri, şehir içi minibüslerinin öğrencileri düzenli olarak okula bırakmadıklarını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Harran Üniversitesi Cemal Polatoğlu Kampüsünde eğitim gören üniversite öğrencileri, şehiriçi minibüslerin şikayetçi oldu. Öğrencilerin iddiasına göre bazen saatlerce minibüs beklediklerini, Üniversiteye tahsis edilen 51 No'lu minibüse bile tıka basa hastane yolcusu alındığı için zamanında okula yetişmediklerini çoğu zaman ders ve sınavlara yetişemediklerini dile getirdi.

Öğrenciler, yetkililerden bu soruna bir önce çözüm bulmaları talebinde bulundu.

Kaynak: İHA
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Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Siverek, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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