Siverek\'te Üniversite öğrencileri şehir içi minibüslerinden şikayetçi

Siverek'te Üniversite öğlencileri şehir içi minibüslerinden şikayetçi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üniversite öğrencileri, şehir içi minibüslerinin öğrencileri düzenli olarak okula bırakmadıklarını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Harran Üniversitesi Cemal Polatoğlu Kampüsünde eğitim gören üniversite öğrencileri, şehiriçi minibüslerin şikayetçi oldu. Öğrencilerin iddiasına göre bazen saatlerce minibüs beklediklerini, Üniversiteye tahsis edilen 51 No'lu minibüse bile tıka basa hastane yolcusu alındığı için zamanında okula yetişmediklerini çoğu zaman ders ve sınavlara yetişemediklerini dile getirdi.

Öğrenciler, yetkililerden bu soruna bir önce çözüm bulmaları talebinde bulundu.