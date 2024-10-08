Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Hasan Çelebi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 12 paket halinde 10 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili B.Ş.İ, Z.Ş.İ. ve Ş.T. gözaltına alındı.