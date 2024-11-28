Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

28.11.2024 16:47
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 115 mermi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.E. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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