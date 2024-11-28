Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 115 mermi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.E. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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